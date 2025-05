Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025 Foto: Divulgação/ Polícia CivilAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Divulgação/ Polícia CivilAcidente com seis veículos interdita parcialmente a BR-101 em Cariacica Autoria de Maria Clara Leitão Um acidente envolvendo pelo menos seis veículos interditou parcialmente o km 294 da BR-101, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (29). A colisão, que ocorreu no sentido Vitória, deixou uma pessoa ferida com gravidade média, sendo encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada, e a pista segue parcialmente interditada. A reportagem do Folha Vitória está em contato com a Eco101, concessionária responsável pela via, para mais informações. A matéria será atualizada à medida que novos dados forem disponibilizados.

