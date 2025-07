Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 07 de julho de 2025 Foto: Divulgação/PMAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h39 ) twitter

O craque Neymar será a principal atração do amistoso entre Desportiva e Santos, marcado para quinta-feira (10), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A confirmação do jogo ocorreu na segunda-feira (7), e detalhes sobre a venda de ingressos serão divulgados em breve. O Santos, que desembarca em Vitória na noite de quarta-feira (9), busca manter o ritmo de jogo após o adiamento de um clássico contra o Palmeiras, visando a preparação para o confronto contra o Flamengo no dia 16. O amistoso faz parte da programação da Vitória Cup, que já teve outras partidas disputadas.

