Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 09 de junho de 2025 Foto: Reprodução/TV VitóriaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória“Não consigo imaginar o quanto ele sofreu”, diz mãe de Kaylan. Autoria de Maria Clara Leitão. No dia 18 de fevereiro, o adolescente Kaylan Ladário, de 17 anos, foi abordado por policiais militares em Cariacica devido a um mandado de apreensão. Após ser levado à Delegacia, os policiais o levaram para a Segunda Ponte, onde, segundo um vídeo, ele foi jogado no mar. O corpo de Kaylan foi encontrado no dia seguinte. Sua mãe, Leicester Ladário, expressou sua dor e desespero ao imaginar o sofrimento do filho. Três policiais foram presos, indiciados por homicídio qualificado. O secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, afirmou que o procedimento correto seria entregar o adolescente a um responsável legal. A investigação está em andamento.

Para mais detalhes sobre essa trágica história e outras notícias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Basquete do Saldanha ganha “nova casa” após interdição do ginásio Wilson Freitas

Bandidos de carro matam jovem com 11 tiros em Vila Velha

Dono de empresa de tecnologia é assassinado na Praia da Costa