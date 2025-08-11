Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025 Imagem: Folha Vitória/ReproduçãoAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Imagem: Folha Vitória/Reprodução“Mais um inocente pagou com a vida”: moradores vão às ruas pedir paz

Autoria de Leiri Santana



Na manhã de segunda-feira (11), moradores de Santa Rita, em Vila Velha, realizaram um protesto pacífico pedindo justiça e mais segurança após ataques que resultaram na morte de Sophia Vial, 15 anos, e Andrezza Conceição, manicure de 31 anos. A manifestação, marcada pela união da comunidade, destacou a necessidade de policiamento constante na região, afetada pela guerra do tráfico. A mãe de Sophia e o avô clamaram por justiça, enquanto os moradores lembraram outras vítimas da violência local. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. O clima de tensão preocupa a população, que busca mudanças urgentes.





Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa situação alarmante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Capcom baixa os preços no Steam durante a Gamescom

Avenida em Vila Velha terá interdições para obras de macrodrenagem

Joias, carros, viagens e terrenos: veja como mandante da morte de empresário gastou dinheiro