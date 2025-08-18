Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025
Thaís Sant'Ana completa a Volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque (Foto: Divulgação)Feirão de Empregos na Serra abre vagas para pessoas acima de 60 anos. A Prefeitura da Serra promove o Feirão de Empregos 60+ nesta terça-feira (19), das 9h às 12h, no Sine Serra, para pessoas com 60 anos ou mais que buscam oportunidades de trabalho. O evento lança o Projeto de Empregabilidade 60+, que visa oferecer capacitação, palestras motivacionais e estimular o empreendedorismo. Durante o feirão, empresas parceiras realizarão processos seletivos para diversas áreas, exigindo ensino fundamental completo. A secretária municipal de Trabalho, Graziela Dalla Pagani, destaca a importância da iniciativa para garantir dignidade e respeito aos trabalhadores idosos, enquanto a secretária adjunta, Nelci do Belém Gazzoni, ressalta a necessidade de condições justas para a manutenção da atividade laboral.
