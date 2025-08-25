Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025
Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado
CNJ cobra explicação da vice-presidente do TRT-ES por mensagens de Whatsapp
CNJ cobra explicação da vice-presidente do TRT-ES por mensagens de Whatsapp
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as principais notícias do dia!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as principais notícias do dia!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: