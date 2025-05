Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 02 de maio de 2025 Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 20h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h40 ) twitter

VÍDEO | Crianças roubam bicicleta de adolescente em Vila Velha

Autoria de Redação Folha Vitória



Um adolescente teve sua bicicleta roubada por duas crianças na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde de terça-feira (29). O incidente, registrado por câmeras de segurança, mostra o adolescente distraído com o celular quando as crianças se aproximam. Após uma breve conversa, uma delas leva a bicicleta, enquanto o adolescente fica sem reação. Moradores relataram que ele se preparava para pedalar no momento da abordagem. A Polícia Militar não foi acionada, e a reportagem não conseguiu contato com os responsáveis pelo garoto.





