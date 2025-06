Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 06 de junho de 2025 Foto: CanvaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Canva“Ser doador é ser herói”: capixaba celebra vida após receber transplante Autoria de Aline Gomes

Para saber mais sobre as notícias do dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Crea-ES recomenda a interdição do Ginásio Wilson Freitas em Vitória

Após filiação, Hartung volta às ruas, visita obras e elogia Prefeitura de Vitória

Veja tabela e valores dos ingressos para torneio com Desportiva e Cruzeiro no ES