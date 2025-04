Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025 Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 11/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória na quinta-feira (10) causaram transtornos em Cariacica, onde o muro de uma casa desabou, atingindo o terraço e inundando o interior do imóvel. O incidente ocorreu na residência de uma senhora de 82 anos, que não estava presente. A filha da proprietária informou que já havia alertado a Defesa Civil sobre a condição do muro. A EDP, responsável pela instalação de um poste na área, negou relação com a queda. A Defesa Civil interditou a rua e três casas, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 27 cidades do litoral do estado.

Para mais detalhes sobre esses eventos e outros desta sexta-feira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Jornal da TV Vitória: assista ao telejornal ao vivo

Paz e amor: Jogadores com skin de Sabrina Carpenter em Fortnite evitam combates

Próxima semana no Xbox: lançamentos entre 14 e 18 de abril