Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025
Foto: Reprodução/ InstagramAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado
Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva, recebeu alta após quase dois meses de internação devido a paradas cardiorrespiratórias. Em uma mensagem emocionada, ele expressou gratidão pelo apoio dos fãs e pelas bênçãos recebidas. Apesar de ainda enfrentar dificuldades para se alimentar devido a uma traqueostomia, sua recuperação está avançando bem, sem sequela cerebral. Geovani, que teve uma carreira destacada incluindo títulos internacionais, já enfrentou problemas de saúde anteriormente, como polineuropatia e tumor vertebral. Após se aposentar em 2002, dedicou-se à política, sendo eleito deputado estadual.
Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva, recebeu alta após quase dois meses de internação devido a paradas cardiorrespiratórias. Em uma mensagem emocionada, ele expressou gratidão pelo apoio dos fãs e pelas bênçãos recebidas. Apesar de ainda enfrentar dificuldades para se alimentar devido a uma traqueostomia, sua recuperação está avançando bem, sem sequela cerebral. Geovani, que teve uma carreira destacada incluindo títulos internacionais, já enfrentou problemas de saúde anteriormente, como polineuropatia e tumor vertebral. Após se aposentar em 2002, dedicou-se à política, sendo eleito deputado estadual.
Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: