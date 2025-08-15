Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025 Foto: Reprodução/ InstagramAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h57 ) twitter

Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva, recebeu alta após quase dois meses de internação devido a paradas cardiorrespiratórias. Em uma mensagem emocionada, ele expressou gratidão pelo apoio dos fãs e pelas bênçãos recebidas. Apesar de ainda enfrentar dificuldades para se alimentar devido a uma traqueostomia, sua recuperação está avançando bem, sem sequela cerebral. Geovani, que teve uma carreira destacada incluindo títulos internacionais, já enfrentou problemas de saúde anteriormente, como polineuropatia e tumor vertebral. Após se aposentar em 2002, dedicou-se à política, sendo eleito deputado estadual.

