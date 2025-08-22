Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025 Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaQuatro crianças são atacadas por cães soltos em escola na SerraAutoria de Redação Folha Vitória

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os acontecimentos do dia.

Leia Mais em Folha Vitória:

Justiça bloqueia R$ 381 mil de secretária de Colatina e empresário

Homem é morto a tiros e abandonado na calçada em Cariacica

Uso de algodão para aquecer bebê não faz parte de protocolos, diz Coren-ES