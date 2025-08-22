Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025
Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado
Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaQuatro crianças são atacadas por cães soltos em escola na SerraAutoria de Redação Folha Vitória
Foto: Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaQuatro crianças são atacadas por cães soltos em escola na SerraAutoria de Redação Folha Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os acontecimentos do dia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre os acontecimentos do dia.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: