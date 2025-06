Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025 Foto: Divulgação/PF-ESAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um grave acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (27) na BR-262, em Domingos Martins, envolvendo um caminhão e uma ambulância da Prefeitura de Afonso Cláudio. A ambulância transportava um paciente de hemodiálise, o motorista e uma enfermeira. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados. O paciente foi levado para Vitória com possíveis fraturas na mandíbula, enquanto o motorista foi encaminhado para um hospital em Campinho com suspeita de fraturas no braço. Os demais ocupantes da ambulância foram também encaminhados para avaliação. A Prefeitura prestou o suporte necessário e acionou a Secretaria de Saúde de Domingos Martins para assistência.

Para mais detalhes sobre este e outros acontecimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Trânsito sofre alterações para Festa de São Pedro em Vitória; veja como fica

Vitória assina ordem de serviço para obras da Guarderia Náutica neste sábado

Terceira Ponte será parcialmente interditada para Corrida dos Bombeiros