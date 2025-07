Resumo de notícias desta terça-feira, dia 01 de julho de 2025 Primeiro modelo produzido na nova fábrica é um Dolphin mini. Foto: Reprodução/InfostellaAqui estão as notícias pra você terminar o... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h56 ) twitter

Um estudante de 12 anos foi agredido na saída da Escola Estadual Doutor José Moysés, em Cariacica, e está internado no Hospital Infantil de Vitória, com risco de perder a visão do olho esquerdo. A agressão ocorreu após o adolescente esbarrar em um colega. O agressor, que foi contido por um motorista de van, fugiu após o incidente. O pai do menino registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil está investigando o caso. A Secretaria da Educação informou que tomou as medidas necessárias e está acompanhando a situação. O estudante agredido aguarda cirurgia no Hospital das Clínicas.

