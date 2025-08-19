Resumo de notícias desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025 Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarAcusado de matar 2 jovens é preso ao ser flagrado por câmera em ônibus

Autoria de Redação Folha Vitória



Um homem de 28 anos, Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro, foi preso em Vila Velha após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial. Ele é acusado de um duplo homicídio ocorrido em 2019, onde as vítimas, João Vitor Martins e Max Antônio Sobral dos Santos, foram baleadas e tiveram os olhos arrancados. As investigações mostraram que Pedro e seu comparsa, Clebison Souza Santos, confundiram as vítimas com membros de uma facção rival. Clebison foi preso em setembro de 2022, enquanto Pedro estava foragido até ser detido durante patrulhamento no Terminal de Itaparica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional e, posteriormente, ao Centro de Triagem.





Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essas e outras notícias importantes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Integrante de facção que produzia e vendia armas é preso em São Mateus

Polícia Civil prende chefe de facção criminosa em Sooretama

Minha filha falou com o ChatGPT antes de tirar a própria vida