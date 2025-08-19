Resumo de notícias desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025
Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado
Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarAcusado de matar 2 jovens é preso ao ser flagrado por câmera em ônibus
Autoria de Redação Folha Vitória
Um homem de 28 anos, Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro, foi preso em Vila Velha após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial. Ele é acusado de um duplo homicídio ocorrido em 2019, onde as vítimas, João Vitor Martins e Max Antônio Sobral dos Santos, foram baleadas e tiveram os olhos arrancados. As investigações mostraram que Pedro e seu comparsa, Clebison Souza Santos, confundiram as vítimas com membros de uma facção rival. Clebison foi preso em setembro de 2022, enquanto Pedro estava foragido até ser detido durante patrulhamento no Terminal de Itaparica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional e, posteriormente, ao Centro de Triagem.
Tartarugas mortas em Vitória. Foto: Projeto TamarAcusado de matar 2 jovens é preso ao ser flagrado por câmera em ônibus
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essas e outras notícias importantes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: