Resumo de notícias desta terça-feira, dia 24 de junho de 2025 Jovem Juliana Marins, 26 anos, caiu em trilha na Indonésia (Foto: Redes sociais) Aqui estão as notícias pra você terminar o dia bem... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Jovem Juliana Marins, 26 anos, caiu em trilha na Indonésia (Foto: Redes sociais)

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as notícias do dia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dores no rosto durante o inverno? Entenda a principal causa

Flamengo vai enfrentar Bayern nas oitavas de final do Mundial de Clubes

Projeto Harpia protege ave gigante ameaçada de extinção na Mata Atlântica capixaba