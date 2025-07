Resumo de notícias deste domingo, dia 13 de julho de 2025 Foto: Canva ProAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 13/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Canva ProChelsea derrota PSG e se torna campeão da Copa do Mundo de Clubes

Autoria de Agência Brasil



O Chelsea conquistou o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com uma vitória convincente de 3 a 0 sobre o PSG, neste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O destaque da partida foi o meia-atacante Cole Palmer, que marcou dois gols e deu assistência para o terceiro, anotado pelo brasileiro João Pedro. O Chelsea, que já havia vencido a edição de 2021, mostrou um desempenho superior, especialmente no primeiro tempo, enquanto o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, não conseguiu se impor. A equipe inglesa controlou o jogo na etapa final, garantindo a vitória e o título.





Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as principais notícias do dia!

Leia Mais em Folha Vitória:

Projetos estimulam leitura e arte para pacientes em UTI do Hospital São Lucas

Chelsea derrota PSG e se torna campeão da Copa do Mundo de Clubes

Diploma impresso deixa de ter validade e é substituído por digital