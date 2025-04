Resumo de notícias deste sábado, dia 26 de abril de 2025 Caso foi flagrado por câmeras de videomonitoramento Reprodução/VideomonitoramentoAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem... Folha Vitória|Do R7 26/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 26/04/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Caso foi flagrado por câmeras de videomonitoramento

Para mais detalhes sobre as notícias do dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vaquinha para ajudar jovem que ficou tetraplégico após acidente no mar bate meta

Quem abandonar animais nas ruas pode ter CNH suspensa; entenda

Polícia apreende quase 900 quilos de maconha na carreta que tombou na BR-262