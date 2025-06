Resumo de notícias deste sábado, dia 28 de junho de 2025 Médico faz atendimento. Foto: FreepikAqui estão as notícias pra você terminar o dia bem-informado Folha Vitória|Do R7 28/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 21h55 ) twitter

Médico faz atendimento. Foto: FreepikVídeo mostra ação policial com uso de spray de pimenta e chutes na Serra Autoria de Redação Folha Vitória Na madrugada de sábado (29), a Polícia Militar abordou um estabelecimento em Jacaraípe, na Serra, por descumprimento de uma lei municipal que proíbe o funcionamento de distribuidoras de bebidas após as 23h. Imagens de câmeras de segurança mostram um policial imobilizando o dono da loja, Eduardo Emerich Rosa, e outro agente utilizando spray de pimenta contra frequentadores, incluindo sua esposa, Jennifer Carolina. Ambos alegam abuso de autoridade e afirmam que os policiais não estavam identificados. A Polícia Militar justificou a ação por resistência do proprietário e tumulto gerado pelos clientes. Eduardo foi levado à delegacia, mas não autuado. O casal pretende acionar a Justiça.

