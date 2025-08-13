Reunião de quarta-feira promove renovação espiritual e fé O Bispo Nilton Patrício destaca a importância da reunião de quarta-feira para a renovação espiritual e fortalecimento da fé. Ele enfatiza... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Bispo Nilton Patrício destaca a importância da reunião de quarta-feira para a renovação espiritual e fortalecimento da fé. Ele enfatiza que esse momento é uma oportunidade para se aproximar de Deus, receber direção e relembrar ensinamentos fundamentais. O encontro, realizado na Avenida Reta da Penha, 2575, no bairro Santa Luísa, é voltado para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com o Senhor.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Morre Nobuo Yamada, cantor de ‘Pegasus Fantasy’ dos Cavaleiros do Zodíaco

Luiza Brunet faz homenagem a capixaba vítima de violência doméstica: “Superação”

A doce influência na economia