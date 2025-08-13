Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Reunião de quarta-feira promove renovação espiritual e fé

O Bispo Nilton Patrício destaca a importância da reunião de quarta-feira para a renovação espiritual e fortalecimento da fé. Ele enfatiza...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O Bispo Nilton Patrício destaca a importância da reunião de quarta-feira para a renovação espiritual e fortalecimento da fé. Ele enfatiza que esse momento é uma oportunidade para se aproximar de Deus, receber direção e relembrar ensinamentos fundamentais. O encontro, realizado na Avenida Reta da Penha, 2575, no bairro Santa Luísa, é voltado para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com o Senhor.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.