REVIEW | The Rogue Prince of Persia — um roguelike ousado e veloz Joguei The Rogue Prince of Persia e encontrei um roguelike ágil, com combate criativo, parkour preciso, arte deslumbrante e progressão... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h19 )

Voltar ao universo de Prince of Persia nunca foi tão inesperado. Depois de anos de experimentações, The Rogue Prince of Persia chega com uma proposta ousada: transformar o clássico em um roguelike 2D cheio de mobilidade, parkour e combate frenético. E posso dizer logo: funciona. A sensação é de novidade, mas ainda com a alma da série intacta.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa experiência incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

