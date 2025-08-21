Reviravolta na CPMI
Numa reviravolta surpreendente, a oposição elegeu Carlos Viana (Podemos-MG) para presidente e Alfredo Gaspar (União-AL) como relator...
Os ministros do Turismo e do Esporte – Celso Sabino (União) e André Fufuca (Progressistas) – balançam no cargo devido ao embate entre União Brasil e o Palácio do Planalto.
Os ministros do Turismo e do Esporte – Celso Sabino (União) e André Fufuca (Progressistas) – balançam no cargo devido ao embate entre União Brasil e o Palácio do Planalto.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa reviravolta política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: