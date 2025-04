Revival em clima ‘disco’ da boate que fez história nos anos 80 Folha Vitória|Do R7 03/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 00h26 ) twitter

ANDREA PENA | Coluna social

No ritmo da Papagaio

A nostalgia reinou na noite da última sexta, com a festa “Remember Papagaio Disco Club”, no Oásis Beach Club em Camburi. O evento marcou o lançamento do Remembergroupp e reviveu a era dourada da lendária boate Papagaio, que em abril de 1979 trouxe um novo ritmo à vida noturna de Vitória, inspirada pela franquia carioca de Ricardo Amaral. Os DJs Josh Simom, Ary Bastos e Fábio Pirajá fizeram uma viagem musical pela inesquecível Era Disco. O ponto alto da noite foi a homenagem a Carlos Evandro Monjardim Motta, o “Charles”, ex-sócio da boate Papagaio em Vitória, e o DJ Rodrigo Espíndula. Uma nova edição está a caminho…

