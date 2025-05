Richarlison comemora retorno à Seleção Brasileira após quase dois anos Richarlison não vestia a camisa da Seleção desde 2023 (Foto: Vitor Silva/CBF)Richarlison não vestia a camisa da Seleção Brasileira... Folha Vitória|Do R7 26/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitor Silva

Richarlison não vestia a camisa da Seleção desde 2023 (Foto: Vitor Silva/CBF) A primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti marca o retorno do atacante Richarlison à Seleção Brasileira. Campeão da Liga Europa desta temporada pelo Tottenham, o capixaba foi chamado pelo treinador italiano para os jogos do Brasil contra Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante volta de Richarlison à Seleção! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bolo de capim-cidreira: a receita perfeita para um café cheio de aroma e sabor

Charutinhos de repolho com carne moída e arroz: receita caseira árabe tradicional é aperitivo rápido

Irmã Otília, o “Anjo de Cachoeiro”, morre aos 91 anos