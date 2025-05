Rio Branco abre venda de ingressos para estreia no Kleber Andrade pela Série D; confira a promoção Torcida do RIo Branco no estádio Kleber Andrade (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco))Rio Branco faz promoção de ingressos para o seu primeiro... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

Torcida do RIo Branco no estádio Kleber Andrade (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)) Uma decisão e um reencontro bastante esperado. É assim que o Rio Branco encara o jogo contra o Nova Iguaçu, no sábado (24), às 17 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica, pela sexta rodada da Série D do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre a partida!

