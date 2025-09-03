Rio Branco anuncia treinador que já subiu para a Série C; saiba quem é ele
(Foto: Mauricio Mateus Moreira/Azuriz)Novo treinador do Rio Branco, que tem um acesso à Série C pelo Athletic-MG, chega para comandar...
(Foto: Mauricio Mateus Moreira/Azuriz) O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do treinador Cícero Júnior para o lugar de Rodrigo Fonseca, que teve seu contrato encerrado no final de agosto.
(Foto: Mauricio Mateus Moreira/Azuriz) O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do treinador Cícero Júnior para o lugar de Rodrigo Fonseca, que teve seu contrato encerrado no final de agosto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do futebol capixaba!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do futebol capixaba!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: