Rio Branco anuncia treinador que já subiu para a Série C; saiba quem é ele

(Foto: Mauricio Mateus Moreira/Azuriz) O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do treinador Cícero Júnior para o lugar de Rodrigo Fonseca, que teve seu contrato encerrado no final de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do futebol capixaba!

