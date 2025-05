Rio Branco aposta no Kleber Andrade para buscar a liderança na Série D do Brasileiro Torcida do Rio Branco no Kleber Andrade (Foto: Henrique Montovanelli/FES)Um reencontro tão esperado. É assim que o Rio Branco encara... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 08h36 ) twitter

Um reencontro tão esperado. É assim que o Rio Branco encara o jogo deste sábado (24) contra o Nova Iguaçu, às 17 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica. Isso porque este será o primeiro jogo do Capa-Preta em seu estádio na Série D do Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

