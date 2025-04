Rio Branco busca a primeira vitória na Série D do Brasileiro Último treino do Rio Branco antes do jogo contra o Boavista (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco joga neste sábado (26) no Sumaré... Folha Vitória|Do R7 26/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 08h40 ) twitter

Último treino do Rio Branco antes do jogo contra o Boavista (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco busca, neste sábado (26), a sua primeira vitória na Série D do Brasileiro. O Capa-Preta enfrenta o Boavista, às 15h30, no Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim, pela segunda rodada da competição.

