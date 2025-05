Rio Branco e Porto Vitória fazem o clássico capixaba na Série D Jogadores do Rio Branco comemoram o segundo gol na vitória sobre o Boavista (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco e Porto Vitória... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 08h41 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h41 ) twitter

Jogadores do Rio Branco comemoram o segundo gol na vitória sobre o Boavista (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) Rio Branco e Porto Vitória, os dois representantes do futebol capixaba na Série D do Brasileiro, se enfrentam neste sábado (3) pela terceira rodada da competição. O vencedor vai entrar no G-4, a zona de classificação para a segunda fase do campeonato.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande clássico!

