Rio Branco e Porto Vitória vão receber R$ 500 mil com nova lei de incentivo ao futebol capixaba Governador Renato Casagrande com representantes dos clubes após assinar a nova lei de incentivo ao futebol capixaba (Foto: Henrique... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h19 )

Governador Renato Casagrande com representantes dos clubes após assinar a nova lei de incentivo ao futebol capixaba (Foto: Henrique Montovanelli/FES) Rio Branco e Porto Vitória vão receber, ainda este ano, R$ 500 mil cada de investimento pela participação na Série D do Brasileiro. O dinheiro já faz parte da nova lei de incentivo ao futebol profissional do Estado.

