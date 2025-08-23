Rio Branco empata com a Inter de Limeira e é eliminado da Série D
(Foto: José Augusto/Rio Branco)Rio Branco precisava vencer, mas ficou no empate em 0 a 0 fora de casa e deu adeus ao sonho de subir...
Acabou o sonho. O Rio Branco empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira-SP, fora de casa, e foi eliminado da Série D do Brasileiro. Com o resultado, o time capa-preta deixa a competição nas oitavas de final e bota um ponto final no sonho de subir para a Série C de 2026, já que apenas os quatro semifinalistas conseguem o acesso.
Acabou o sonho. O Rio Branco empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira-SP, fora de casa, e foi eliminado da Série D do Brasileiro. Com o resultado, o time capa-preta deixa a competição nas oitavas de final e bota um ponto final no sonho de subir para a Série C de 2026, já que apenas os quatro semifinalistas conseguem o acesso.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: