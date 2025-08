Rio Branco empata com o Luverdense no jogo de ida da 2ª fase da Série D do Brasileiro (Foto: Kaylan Oliveira/Rio Branco)Rio Branco volta para casa com empate em 0 a 0 e vai definir a classificação no próximo sábado (9... Folha Vitória|Do R7 02/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 22h17 ) twitter

O Rio Branco empatou com o Luverdense em 0 a 0 no jogo de ida da segunda fase da Série D do Brasileiro e, com isso, está a uma vitória em casa da classificação para as oitavas de final do campeonato.

