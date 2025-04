Rio Branco pode ser punido por invasão de campo de torcedor em jogo da Série D; veja o vídeo Momento em que o torcedor pula o alambrado e volta para a arquibancada (Foto: Reprodução/Instagram/@juninhotips)Invasão de campo de... Folha Vitória|Do R7 29/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h40 ) twitter

Momento em que o torcedor pula o alambrado e volta para a arquibancada (Foto: Reprodução/Instagram/@juninhotips) A vitória do Rio Branco por 2 a 0 sobre o Boavista, no último sábado (26), pela segunda rodada da Série D do Brasileiro, colocou o time perto da zona de classificação para a segunda fase da competição nacional. Porém, o ato de um torcedor já no final do jogo pode render punição ao Capa-Preta.

