Rio Branco se classifica para o mata-mata da Série D do Brasileiro
Folha Vitória|Do R7
19/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 18h57 )

O Rio Branco está na segunda fase da Série D do Brasileiro. O Capa-Preta venceu o Boavista por 2 a 0, no final da tarde deste sábado (19), em Saquarema (RJ), e garantiu a classificação para o mata-mata com uma rodada de antecedência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

