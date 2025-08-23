Rio Branco vai para o tudo ou nada em busca da classificação na Série D
(Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco decide neste sábado a classificação para as quartas de final da Série D e precisa vencer...
(Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) Vencer ou vencer. O Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira-SP neste sábado (23) e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se manter vivo na Série D do Brasileiro.
