Rio Branco vence a primeira na Série D do Brasileiro; veja como foi
Folha Vitória|Do R7
27/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 12h00 )

Jogadores do Rio Branco comemoram o segundo gol na vitória sobre o Boavista (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco venceu a sua primeira partida na Série D do Brasileiro e encostou na zona de classificação para a segunda fase da competição. O Capa-Preta bateu o Boavista por 2 a 0, na tarde de sábado (26), no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, pela segunda rodada.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

