Rio Branco vence o Luverdense e está nas oitavas de final da Série D do Brasileiro
Maranhão comemora após abrir o placar da vitória capa-preta (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco deu mais um passo rumo ao sonho...
Maranhão comemora após abrir o placar da vitória capa-preta (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco deu mais um passo rumo ao sonho de subir de divisão no futebol brasileiro. O Capa-Preta venceu o Luverdense por 3 a 0, na noite deste sábado (9), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e se classificou para as oitavas de final da Série D do Brasileiro.
Maranhão comemora após abrir o placar da vitória capa-preta (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco deu mais um passo rumo ao sonho de subir de divisão no futebol brasileiro. O Capa-Preta venceu o Luverdense por 3 a 0, na noite deste sábado (9), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e se classificou para as oitavas de final da Série D do Brasileiro.
Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: