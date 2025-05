Rio Branco vence o Porto Vitória e dorme na liderança do grupo na Série D do Brasileiro Comemoração do Rio Branco, que assume a liderança do Grupo A6 (Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco vence o Porto Vitória, conquista... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 18h40 ) twitter

Comemoração do Rio Branco, que assume a liderança do Grupo A6 (Wagner Chaló/Rio Branco) O Rio Branco embalou na Série D do Brasileiro. O Capa-Preta venceu o Porto Vitória por 2 a 0, no Sumaré, e assumiu a liderança do Grupo A6 da competição. Diego Fernandes e Vitor Leque marcaram os gols da partida.

