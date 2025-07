Rio Branco vence o Porto Vitória e está a uma vitória da classificação na Série D Comemoração do gol de Diego Fernandes na vitória capa-preta (Foto: Henrique Montovanelli/FES)Rio Branco vence o Porto Vitória no Kleber... Folha Vitória|Do R7 12/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 20h57 ) twitter

Comemoração do gol de Diego Fernandes na vitória capa-preta (Foto: Henrique Montovanelli/FES) O Rio Branco venceu o Porto Vitória por 1 a 0, no início da noite deste sábado (12), no Kleber Andrade, em Cariacica. Com o resultado, o Capa-Preta ficou bem perto da classificação antecipada para a segunda fase da Série D do Brasileiro.

