Risco de esvaziamento

O Governo do Brasil começou a sentir o peso internacional da rejeição na COP30, por motivos financeiros e políticos

Folha Vitória

O Governo do Brasil começou a sentir o peso internacional da rejeição na COP30, por motivos financeiros e políticos. O presidente da Áustria já anunciou que não vai participar, pelos altos custos de hospedagem em Belém.

