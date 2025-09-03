Risoles de Banana-da-terra: como fazer a receita criativa com recheio de atum Risoles de Banana-da-Terra. Foto: Roberta SalgueiroExperimente o risole de banana-da-terra com recheio de atum e temperos, uma delícia... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Risoles de Banana-da-Terra. Foto: Roberta Salgueiro

O risole de banana-da-terra é uma combinação perfeita entre tradição e inovação culinária. Essa versão, compartilhada pela chef Regina Maris, traz a doçura e cremosidade da banana-da-terra equilibradas com o sabor marcante do atum e temperos frescos. O resultado é um salgado crocante por fora, macio por dentro e cheio de personalidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Folha Vitória:

Crítica: “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda” é uma agradável surpresa

Escondidinho de abóbora: receita leve e irresistível para qualquer ocasião

Polícia identifica suspeitos que participarem de roubos em Jacaraípe