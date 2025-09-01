Rochas ornamentais vão à mesa em proposta ‘slow living’ para receber
Mesas assinadas
No clima da Cachoeiro Stone Fair, encerrada sexta, Jamile Pena e Natália Aliani expuseram castiçais, quadros, porta-joias e espelhos feitos com rochas ornamentais brasileiras, quarta-feira, na multimarcas de Luiza Larica e Julia Abikair. Passaram por lá Ivana Tassis, Karina Demoner, Silvana Sarmento, Lara Brotas, Brunela Sgaria, entre outras. As convidadas foram recepcionadas com uma mesa postas by Camila Sarmento, que ensinou a montar uma mesa com objetos que unem sofisticação e bem-estar, no estilo “slow living”.
