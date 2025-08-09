Rodrigo Sant’Anna traz comédia sobre sexo e segundas chances a Vitória Rodrigo Sant’Anna em "Topa uma Segunda!?" (Foto: Wallace Mendonça/Divulgação)Espetáculo “Topa uma Segunda?!” será apresentado nos dias... Folha Vitória|Do R7 09/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rodrigo Sant’Anna em "Topa uma Segunda!?" (Foto: Wallace Mendonça/Divulgação) O ator e humorista Rodrigo Sant’Anna retorna aos palcos capixabas com a comédia “Topa uma Segunda?!”, nos dias 16 e 17 de agosto, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.

Não perca a chance de se divertir e refletir com essa comédia imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Redução da jornada de trabalho na França: lições para o Brasil

É hoje! Confira um pouco do que vai rolar no primeiro episódio de Espírito Startups

Caso Wallace: acusados colocaram insulfilme no carro usado no crime