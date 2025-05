Romaria das Mães celebra 69 anos neste sábado no Convento da Penha Romaria das Mães no Convento da Penha. Foto: Convento da Penha/DivulgaçãoPara celebrar a ocasião, os filhos estão convidados a presentear... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h06 ) twitter

Romaria das Mães no Convento da Penha. Foto: Convento da Penha/Divulgação A tradicional Romaria das Mães chegará à sua 69ª edição neste sábado (10), no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, véspera do Dia das Mães.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as surpresas e homenagens preparadas para este evento especial!

