Rotas de 19 ônibus são alteradas após ataques em Vitória; veja linhas afetadas Ônibus estão com rota alterada em morros de Vitória (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória)Policiamento foi reforçado na região onde homem... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h26 ) twitter

ônibus do transcol

Ônibus estão com rota alterada em morros de Vitória (Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória) Os ataques promovidos por criminosos em bairros de Vitória, na noite de quarta-feira (26), afetaram a circulação de 19 linhas do sistema Transcol. Os ônibus que atendem à parte alta dos morros estão com trajeto alterado, deixando de ir até a parte mais alta dos bairros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre as alterações nas rotas dos ônibus.

