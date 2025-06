Roupa Nova apresenta nova turnê em Vitória repleta de clássicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares sobem ao palco como Roupa Nova (Foto: Reprodução/Instagram... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h57 ) twitter

Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares sobem ao palco como Roupa Nova (Foto: Reprodução/Instagram @roupanova) O público capixaba poderá matar a saudade de um dos maiores grupos da música brasileira. O Roupa Nova chega a Vitória nesta quarta-feira (18), pré-feriado, com a turnê “Simplesmente Roupa Nova – Tour 2025”, no palco do Espaço Patrick Ribeiro.

