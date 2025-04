RP da Ilha reúne sua ‘guest list’ para celebrar a vida em clima ‘boho’ Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 00h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 00h40 ) twitter

VISUAL OLIVER

Todo ano, o RP Kaiky Plaster faz uma festa temática para comemorar seu aniversário e os amigos já ficam na expectativa. Dessa vez, foi Dream Desert, pra entrar no clima da viagem que fez em seguida, para o Atacama, de onde lerá esta matéria. O dress code foi ‘boho chic’ e o ‘Pib da beleza’, como ele carinhosamente chama sua ‘guest list’ seguiu à risca. Tudo aconteceu no deck do Le Buffet Lounge, com receptivo no salão que incluía performance nos tecidos, welcome drink com flor de sal (em alusão à areia do deserto), malabares de fogo, cactos de lembranças e um bar só de michelada. Ano que vem, ele faz 40 e já sofre pensando em algo que supere os 39! Arraste as fotos pro lado…

