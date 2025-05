Rua em bairro da Serra é interditada para obras após chuvas; veja mudanças Foto: Divulgação/ PMSA previsão da prefeitura é que os trabalhos durem aproximadamente 15 dias Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/ PMS Devido aos danos causados pelas chuvas desta semana, um trecho da Rua Nelcy Lopes Vieira, em Jardim Limoeiro, na Serra, foi interditado temporariamente para a realização de obras emergenciais. A previsão da prefeitura é que os trabalhos durem aproximadamente 15 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

Leia Mais em Folha Vitória:

Campanha de adoção de cães e gatos acontece em Vila Velha neste sábado

Confira a programação da Track&Field Run Series, que acontece neste domingo, em Vitória

Consignado CLT: portabilidade de um banco para outro entra em vigor