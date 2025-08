Saiba as prioridades do Congresso na volta do recesso parlamentar Foto: Agência BrasilCom foco em justiça fiscal, investimentos e tensões políticas, Congresso retoma trabalhos com uma das pautas mais... Folha Vitória|Do R7 03/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Agência Brasil Os deputados e senadores brasileiros voltam do recesso parlamentar nesta terça-feira (5) com previsão de votar, neste segundo semestre, entre outras pautas, a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil; a taxação das bets e de títulos de investimentos isentos; e a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Incêndio florestal mobiliza helicóptero e brigadistas em área isolada de Muqui

Aposta de Guarapari leva R$ 47 mil na quina da Mega-Sena

Idosa tem queimaduras graves ao cozinhar e é resgatada de helicóptero