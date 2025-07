Saiba como fica o tempo no ES na última semana de julho Semana começa com tempo firme em todo Estado (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)De acordo com o Incaper, haverá ventos moderados no... Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 16h57 ) twitter

Semana começa com tempo firme em todo Estado (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Julho chega ao fim na próxima quinta-feira (31) e a última semana do mês começa com tempo aberto em todas as regiões do Estado, com poucas nuvens e sem chance de chuva, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

