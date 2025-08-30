Saiba por que o trem de passagens não vai parar em Cariacica em setembro Foto: ReproduçãoEntre 9 e 12 de setembro, embarques e desembarques serão suspensos nas estações Pedro Nolasco e Flexal Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Reprodução

O embarque e desembarque de passageiros nas estações Pedro Nolasco e Flexal, em Cariacica, serão suspensos entre 9 e 12 de setembro para uma manutenção na linha férrea.

